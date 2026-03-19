Malore nella notte poi la tragedia | muore bimba di due mesi

Una neonata di due mesi è deceduta nella notte a Benevento dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. La bambina è stata trovata in condizioni critiche e trasportata d’urgenza in ospedale, ma i medici non sono riusciti a salvarla. La vicenda ha suscitato grande sgomento tra familiari e comunità locali. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso.

Tempo di lettura: 2 minuti Tragedia nella notte a Benevento, dove una neonata di appena due mesi è morta dopo un improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute. La piccola, che secondo quanto emerso aveva già alcune problematiche pregresse, si sarebbe sentita male durante la notte, spingendo la madre a condurla d’urgenza presso l’Ospedale San Pio per accertamenti. Dopo le visite e gli esami di routine, il malessere sarebbe stato inizialmente ricondotto a una possibile forma di indigestione. La bambina, quindi, sarebbe stata dimessa e riportata a casa. Tuttavia, nel giro di poche ore, il quadro clinico si sarebbe aggravato rapidamente fino al drammatico epilogo: tornata in ospedale, la neonata è deceduta a causa di un arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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