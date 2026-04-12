Magyar tra gli applausi della folla a Budapest ' abbiamo liberato l' Ungheria'

Dopo la vittoria alle elezioni in Ungheria, un politico ha rivolto ai sostenitori delle dichiarazioni in cui afferma che l’Ungheria è stata liberata. Durante un discorso a Budapest, ha ricevuto un lungo applauso dalla folla presente. Le elezioni hanno portato alla vittoria di un candidato che ha dichiarato di aver raggiunto questo risultato. La scena si è svolta in una piazza della capitale, con numerosi cittadini presenti.