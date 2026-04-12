Magyar tra gli applausi della folla a Budapest ' abbiamo liberato l' Ungheria'
Dopo la vittoria alle elezioni in Ungheria, un politico ha rivolto ai sostenitori delle dichiarazioni in cui afferma che l’Ungheria è stata liberata. Durante un discorso a Budapest, ha ricevuto un lungo applauso dalla folla presente. Le elezioni hanno portato alla vittoria di un candidato che ha dichiarato di aver raggiunto questo risultato. La scena si è svolta in una piazza della capitale, con numerosi cittadini presenti.
"Abbiamo liberato l'Ungheria". Lo ha detto Peter Magyar rivolgendosi ai suoi sostenitori dopo la vittoria alle elezioni in Ungheria. "Ce l'abbiamo fatta", ha affermato tra gli applausi della folla a Budapest. "Tisza e l'Ungheria hanno vinto queste elezioni. Insieme, abbiamo liberato l'Ungheria e ci siamo sbarazzati del regime di Orbán", ha proseguito citato dalla Bbc, sottolineando che tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il popolo ungherese.🔗 Leggi su Lanazione.it
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