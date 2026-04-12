Magyar ' Orban si è congratulato con noi al telefono per la nostra vittoria'

Il Primo Ministro ha chiamato per esprimere le sue congratulazioni dopo la vittoria ottenuta. La conversazione si è svolta telefonicamente, secondo quanto riferito. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul contenuto della telefonata o sulla natura della vittoria. La notizia è stata comunicata senza commenti aggiuntivi o analisi.

"Il Primo Ministro Viktor Orbán si è appena congratulato con noi al telefono per la nostra vittoria ". Lo scrive in un post su Facebook il leader dell' opposizione ungherese Peter Magyar.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Magyar, 'Orban si è congratulato con noi al telefono per la nostra vittoria' Ungheria al voto, si aprono i seggi: Magyar sfida Orbán e l’Europa resta in attesaSi sono aperti alle 7 i seggi in Ungheria, in una giornata elettorale che va ben oltre i confini nazionali e tiene con il fiato sospeso l’intera... Elezioni in Ungheria, l'opposizione di Peter Magyar ha vinto: Orban ammette la sconfitta e si congratulaIl primo ministro uscente dell’Ungheria Viktor Orban si è congratulato con il leder del partito di opposizione Tisza Peter Magyar per aver vinto le...