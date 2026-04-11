Lisa Pigato, giovane tennista bergamasca di 22 anni, ha raggiunto la finale del torneo WTA 125 di Madrid dopo aver battuto Kudermetova in semifinale. La partita si è conclusa sabato 11 aprile. La domenica successiva, la giocatrice affronterà Ribera nella sfida decisiva per il titolo. La sua avventura sulla terra battuta continua con ottimi risultati in questa competizione spagnola.

TENNIS. La 22enne bergamasca Lisa Pigato continua il suo cammino sulla terra nel Wta 125 di Madrid in Spagna: sabato 11 aprile ha piegato in semifinale Kudermetova e domenica 12 sfiderà Ribera in finale. Per Lisa è la prima finale nel circuito maggiore e l’ha ottenuta con un’altra vittoria contro pronostico, sull’uzbeka Polina Kudermetova. Per centrare il terzo trofeo della sua carriera, di gran lunga il più prestigioso, servirà un’altra prestazione di qualità contro la spagnola Marina Bassols Ribera (205 al mondo, con un primato personale 100 posti più su) in un match in programma alle 11 che si potrà vedere in diretta streaming sul sito Wta.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Lisa Pigato non finisce di sorprendere. Batte Kudermetova ed è in finale a Madrid

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