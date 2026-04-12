Una madre e la figlia sono state trovate morte in una casa dopo giorni di silenzio. L’allarme è scattato quando i vicini hanno notato una perdita d’acqua apparentemente semplice, ma che ha portato alla scoperta dei corpi. La scena si è svolta vicino al letto, senza segni evidenti di violenza. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause del decesso.

Un silenzio durato giorni, poi un dettaglio anomalo che ha fatto scattare l’allarme. Una perdita d’acqua, apparentemente banale, si è trasformata nel segnale che qualcosa non andava. È così che è iniziata la tragica scoperta in un appartamento di Milano, dove madre e figlia sono state trovate senza vita. Il ritrovamento dopo giorni di silenzio. Le vittime sono una donna di 80 anni e la figlia di 52, trovate nel loro appartamento nel quartiere Villa San Giovanni. I corpi erano in camera da letto e, secondo i primi rilievi, si trovavano già in avanzato stato di decomposizione, segno che il decesso risalirebbe a diversi giorni prima del ritrovamento.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Madre e figlia trovate morte in casa: scoperta shock accanto al letto

Milano, madre e figlia trovate morte in casa: ipotesi suicidio, accanto al letto una grigliaIl ritrovamento choc: silenzio, odori e acqua che filtra Un silenzio durato giorni, poi i segnali che qualcosa non andava.

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