Milano madre e figlia trovate morte in casa in avanzato stato di decomposizione | la scoperta shock dei vicini

A Milano, in un appartamento al quarto piano di via Rovani, sono stati trovati i corpi di una madre e di sua figlia in stato di decomposizione avanzata. La scoperta è stata fatta dai vicini che hanno segnalato l’accaduto alle autorità. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e stanno conducendo le indagini per chiarire le cause della morte e la dinamica degli eventi.

I corpi di una madre e della figlia sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione in un appartamento di Milano, al quarto piano di uno stabile in via Rovani. Le due donne di 82 e 50 anni erano nel letto, una accanto all’altra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo Saf di Milano, i carabinieri e il personale del 118. Una volta forzata la porta d’ingresso, i vigili del fuoco hanno rinvenuto i due cadaveri all’interno dell’abitazione, mentre i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due donne. Il ritrovamento. L’allarme è scattato intorno alle 17.30, dopo che alcuni condomini avevano segnalato un forte odore proveniente dall’appartamento e alcune fuoriuscite d’acqua.🔗 Leggi su Open.online

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