Casal Monastero calciatore 16enne travolto sulle strisce | morto Mattia Rizzetti

Nella notte tra sabato e domenica, a Casal Monastero, un giovane di 16 anni è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali. L’incidente è avvenuto in una strada frequentata e ha causato il decesso del ragazzo, che è stato soccorso ma le sue condizioni si sono rivelate gravissime. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e identificare il conducente coinvolto.

Un’altra tragedia stradale scuote la capitale. Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile, un ragazzo di appena 16 anni ha perso la vita dopo essere stato investito mentre si trovava in strada. Il dramma si è consumato a Casal Monastero, nel quadrante nord-est di Roma, lasciando sotto shock un intero quartiere e il mondo dello sport giovanile. La vittima è Mattia Rizzetti, giovane promessa del calcio locale, che nonostante i soccorsi immediati non è riuscito a sopravvivere alle gravi ferite riportate. Il ragazzo stava attraversando in via Ratto delle Sabine, quando è stato travolto da un’auto. L’impatto è stato violentissimo e ha reso subito evidenti le condizioni critiche del giovane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Casal Monastero, calciatore 16enne travolto sulle strisce: morto Mattia Rizzetti Leggi anche: Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale Leggi anche: Perugia, 16enne travolto sulle strisce pedonali: trasportato in ospedale Si parla di: Striano, uomo di 65 anni accoltella il figlio: ricoverato in ospedale, arrestato il padre. Incidente a Casal Monastero, Mattia Rizzetti muore a 17 anni investito sulle strisce. L'addio al giovane calciatoreTerribile incidente nella notte a Casal Monastero, in provincia di Roma. A perdere la vita Mattia Rizzetti, un giovane calciatore di 17 anni di Aranova militante nella Roma City FC. ilmattino.it Incidente nella notte di Pasqua: il 16enne Mattia Rizzetti muore investito a Casal MonasteroTragedia nella notte, a poche ore dalla Pasqua. Mattia Rizzetti, un giovane di 16 anni, è dopo essere stato investito mentre attraversava le strisce pedonali a Casal Monastero, nel IV municipio Tiburt ... msn.com