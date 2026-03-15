Nel 1955, a Manfredonia, si svolge un episodio che resta impresso nel ricordo. In quegli anni, si verifica un evento che coinvolge persone e momenti della quotidianità locale. È un esempio che, nonostante il trascorrere del tempo, continua a essere ricordato come parte della storia della comunità. La scena si svolge all’inizio di un nuovo anno, segnando un passaggio temporale importante.

Manfredonia - Qui siamo intorno al 1955,in pieno anno nuovo appena scoccato.C'era La mattina, ci si andava a fare la passeggiata per il Corso,ovviamente vestiti a festa l'anno appena arrivato affollava la gente per strada e nell'aria festiva. Era diciamo un'antica regola quella di farsi scattare la foto ricordo ogni anno e darsi gli auguri scambiando le foto. L' Inverno freddo con il sole metteva tepore alle famiglie, dietro la foto scrivevano una dedica ricordo. Dopo la foto passeggiavano tranquillamente,si respirava la povertà,ma la grazia e la speranza era tanta. Pochi anni fa, successe che mia suocera la signora a destra, mentre alla sinistra la cugina. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Questo è stato un passato esempio che porto ancora oggi nel mio tempo

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