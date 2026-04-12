Lelia Paglia, conosciuta per il suo ruolo nella serie televisiva, ha rilasciato un’intervista in cui parla del suo percorso artistico e delle difficoltà personali. La attrice ha condiviso dettagli sulla sua esperienza con l’anoressia, sul suo coinvolgimento nel burlesque e sulla passione per la recitazione. Ha spiegato come le sfide affrontate abbiano influito sulla sua vita e sulla sua carriera, offrendo uno sguardo più intimo sulla sua persona.

A guardarla oggi, mentre racconta Sharon, il personaggio che interpreta nella serie I Cesaroni – Il ritorno, dal 13 aprile su Canale 5, viene spontaneo pensare che abbia sempre avuto quella sicurezza lì. Lo sguardo fermo, l’energia di chi sa stare al centro della scena, il modo diretto di parlare. Sharon è la ragazza che detta le regole, quella che non chiede il permesso, che si fa notare, che entra in una stanza e in qualche modo la occupa. Lelia Paglia, invece, arriva da un posto molto diverso. Dietro quella presenza forte c’è una ragazza di vent’anni che ha imparato presto che cosa significa sentirsi fuori posto. C’è una bambina cresciuta tra Hannah Montana e Batman, tra il desiderio di brillare e il bisogno di nascondersi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lelia Paglia, l’intervista alla Sharon dei Cesaroni: “Dietro la corazza c’è una persona molto più fragile”

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