Il Liceo Giannone celebra il Giorno della Memoria 2026 con una conferenza critica

Il Liceo Giannone dedica il Giorno della Memoria 2026 a una conferenza critica, coinvolgendo studenti in un percorso di riflessione che va oltre la ritualità. L’obiettivo è usare la memoria come strumento di comprensione del presente, promuovendo una consapevolezza viva e consapevole. Un’occasione di approfondimento che invita a riflettere sui valori di rispetto e memoria storica.

In occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria 2026, il Liceo Classico "Pietro Giannone" di Benevento rinnova il proprio impegno civile facendosi promotore di un'istanza critica che rifugge la mera ritualità. Con una conferenza intitolata "La memoria, museo delle ceneri o fuoco che riscalda?", il Liceo invita a una riflessione profonda sulla natura del ricordo, ispirandosi alla celebre massima di Gustav Mahler sulla tradizione intesa non come conservazione del passato, ma come linfa vitale per il futuro. L'iniziativa si distacca programmaticamente dalla dimensione puramente museale o retorica del calendario civile, proponendo la memoria come un dispositivo attivo: un "fuoco" capace di illuminare le oscurità del presente e di fornire gli strumenti ermeneutici necessari per decodificare le complessità del nostro tempo.

