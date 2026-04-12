Il prezzo dell’energia elettrica in Italia ha registrato oggi un calo significativo, raggiungendo lo 0,101 euro per kilowattora. Si tratta del valore più basso del mese nel mercato all’ingrosso, noto anche come Prezzo Unico Nazionale. La giornata di domenica 12 aprile 2026 ha visto questa diminuzione, riflettendo una riduzione evidente rispetto alle settimane precedenti.

Il mercato all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia ha toccato oggi, domenica 12 aprile 2026, un punto di minimo per l’intero mese con il Prezzo Unico Nazionale (PUN) che si è assestato a 0,101 €kWh. Questo crollo del 16,3% rispetto alla giornata precedente offre una finestra di opportunità opera nel mercato, segnando una netta distensione rispetto alle medie registrate nell’ultima settimana e nell’ultimo mese. L’attuale scenario vede un valore di 101,19 €MWh che scende drasticamente se confrontato con la media degli ultimi sette giorni, ferma al 0,120 €kWh, e con quella dell’ultimo trentennio di rilevazioni, che si attesta a 0,136 €kWh. La volatilità del periodo è evidente: negli ultimi 30 giorni, infatti, i prezzi hanno oscillato tra un picco di 0,165 €kWh e l’attuale minimo di 0,101 €kWh.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luce in calo: il prezzo dell’energia crolla allo 0,101 €/kWh

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