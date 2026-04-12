Luca Silvestrelli è il nuovo direttore commerciale TreValli

TreValli Cooperlat ha annunciato la nomina di Luca Silvestrelli come nuovo direttore commerciale. La società, specializzata nel settore agroalimentare con sede a Jesi e un fatturato di circa 234 milioni di euro, ha comunicato questa scelta attraverso un comunicato ufficiale. La nomina è avvenuta di recente e Silvestrelli assume il ruolo con l’obiettivo di coordinare le attività commerciali del gruppo.

TreValli Cooperlat, colosso agroalimentare (sede a Jesi) da 234 milioni di euro di fatturato, annuncia la nomina di Luca Silvestrelli a nuovo direttore commerciale del gruppo. Anconetano, classe 1963, Silvestrelli vanta un’esperienza trentennale maturata tra multinazionali come Auchan e Carrefour e realtà d’eccellenza italiane come il gruppo Fileni e Magazzini Gabrielli, di cui è stato Ad fino al 2024. L’ingresso di Silvestrelli mira a "modernizzare il business model e a potenziare la multicanalità, puntando con decisione sui mercati internazionali." "Entrare in TreValli Cooperlat - commenta il neodirettore - rappresenta per me una sfida molto stimolante, che accolgo con grande motivazione ed entusiasmo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luca Silvestrelli è il nuovo direttore commerciale TreValli Giordano Curti è il nuovo direttore generale di Trevalli-CooperlatIl manager, conosciuto è stimato nell'ambiente in tutta Italia, ha già lavorato nel gruppo Temporary managing director tra il 2022 e il 2023 JESI –... “Campania, il consigliere Zannini fece allontanare un direttore sanitario sgradito. Ordine avallato da De Luca”Rischia l’arresto anche per concussione Giovanni Zannini, il consigliere regionale di Forza Italia che fino a pochi mesi fa militava in ‘De Luca...