campania il consigliere zannini fece allontanare un direttore sanitario sgradito ordine avallato da de luca

Il consigliere regionale Giovanni Zannini, già coinvolto in vicende politiche e giudiziarie, rischia l’arresto per concussione. Zannini, appartenente a Forza Italia e in passato vicino a De Luca, è accusato di aver fatto allontanare un direttore sanitario sgradito, con l’approvazione dell’ex governatore. La vicenda evidenzia le tensioni e le pressioni all’interno della politica campana, tra interessi amministrativi e questioni giudiziarie.

Rischia l’arresto anche per concussione Giovanni Zannini, il consigliere regionale di Forza Italia che fino a pochi mesi fa militava in ‘De Luca presidente’ ed era organico alla maggioranza dell’ex presidente della Regione Campania. Secondo le accuse della procura di Santa Maria Capua Vetere, Zannini avrebbe costretto il direttore sanitario dell’Asl di Caserta Antonio Iodice a dimettersi e ad accettare un altro incarico a Benevento perché gli metteva i bastoni tra le ruote, negava promozioni a persone di sua fiducia e diceva no alle istanze dei dipendenti che erano soliti farsi accompagnare all’Asl dal politico di Marcianise. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Corruzione per favorire imprenditori amici: Zannini (Fi) “si fece annunciare” da Bonavitacola, già vice di De Luca, oggi assessore con FicoLa Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’arresto di Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, per sospette condotte di corruzione e concussione legate a presunte pressioni per favorire imprenditori amici.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto l'arresto di Giovanni Zannini, consigliere regionale della Campania eletto con Forza Italia.

