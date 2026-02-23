Giordano Curti è il nuovo direttore generale di Trevalli-Cooperlat

Giordano Curti diventa il nuovo direttore generale di Trevalli-Cooperlat, a seguito di una scelta strategica dell'azienda per rafforzare la gestione. Curti ha già iniziato a lavorare, portando con sé una lunga esperienza nel settore agroalimentare. La nomina mira a sostenere l'espansione del gruppo e migliorare l'efficienza dei processi produttivi. La sua presenza si inserisce in un momento di crescita per Trevalli-Cooperlat.

Il manager, conosciuto è stimato nell'ambiente in tutta Italia, ha già lavorato nel gruppo Temporary managing director tra il 2022 e il 2023 JESI – Trevalli Cooperlat ha nominato Giordano Curti come nuovo direttore generale del gruppo. Il manager assume l'incarico da oggi, lunedì 23 febbraio 2026. Nato nel 1974, Curti ha ricoperto ruolo importanti e di responsabilità, salendo un gradino alla volta la scala gerarchica delle imprese in cui ha fornito la propria professionalità. Curti in Trevalli Cooperlat ha già ricoperto il ruolo di Temporary managing director tra il 2022 e il 2023, contribuendo alla stesura del Piano strategico

