Il funerale di Louis si è svolto tra lacrime e palloncini, con la famiglia e gli amici che hanno ripetuto il suo nome più volte, alcuni con la voce rotta dal pianto. Il rito funebre ha visto la presenza di molte persone che hanno voluto rendere omaggio a chi non c’è più. Durante la cerimonia, sono stati distribuiti palloncini bianchi e azzurri, simbolo di un addio che lascia un vuoto incolmabile.

Il nome di Louis ripetuto all’infinito, con la voce rotta dal pianto, squarcia il silenzio che avvolge il Cimitero della Certosa nel giorno dell’ultimo saluto a Louis Pisha, il dodicenne precipitato dall’ottavo piano di un condominio di via Piave lo scorso venerdì, mentre giocava con gli amichetti sul tetto del palazzo. A ripetere quel nome, senza sosta né tregua, è mamma Vjoleta, abbracciata al figlio maggiore Deivit e al marito Plaurent, fratello e papà del piccolo che è caduto al suolo dopo che il plexiglas del lucernario su cui era salito è ceduto e si è rotto. La donna lascia le braccia che la sorreggono solo per accarezzare il feretro, bianco con sopra un mazzo di fiori dello stesso colore, tra gerbere e rose, di Louis.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Louis, addio tra lacrime e palloncini: "Resterai sempre nei nostri cuori"

Leggi anche: Livorno | Addio a Hugo, morto a 38 anni in un incidente stradale: "Resterai sempre nei nostri cuori"

Enrica Bonaccorti è morta, il ricordo di colleghi e amici: Silvia Toffanin (“resterai per sempre nei nostri cuori”) e Mara Venier (“sarai sempre con me”)È morta all’età di 76 anni Enrica Bonaccorti, storica conduttrice nota per esser stata il volto di celebri trasmissioni Rai e Mediaset come “Non è la...