Bilancio giunta Ghinelli Avs e Arezzo2020 | Narrazione distante da realtà vissuta dai cittadini

Avs e Arezzo2020 hanno diffuso una nota stampa in cui rispondono al bilancio di fine mandato presentato dalla giunta Ghinelli lo scorso 3 aprile. Nella comunicazione, le due associazioni contestano alcune affermazioni contenute nel documento ufficiale, ritenendo che la narrazione del bilancio sia distante dalle esperienze quotidiane dei cittadini. La replica si inserisce nel dibattito pubblico sulla gestione amministrativa dell’ultimo periodo.

In una nota stampa congiunta Avs e Arezzo2020 replicano al bilancio di fine mandato presentato e commentato dalla giunta Ghinelli lo scorso venerdì 3 aprile.La nota"A fronte di una narrazione che descrive la città ‘sulla cresta dell’onda’, emerge con sempre maggiore evidenza una distanza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Avs a sostegno di Daniele Carnevali «contro un candidato distante dai valori di solidarietà, inclusione e giustizia sociale»ANCONA – Alleanza Verdi Sinistra conferma la fiducia in Daniele Carnevali in vista dell’elezione del presidente della Provincia di Ancona che si... Bilancio di fine mandato, Ghinelli: "Buon risultato. Lasciamo una città più internazionale"Il sindaco: "Arezzo non è insicura ma la percezione della sicurezza dei cittadini non è quella da loro auspicata. Bilancio di fine mandato, Ghinelli: Buon risultato. Lasciamo una città più internazionaleIl sindaco: Arezzo non è insicura ma la percezione della sicurezza dei cittadini non è quella da loro auspicata. Spero in un rapporto ancora più stretto tra le forze dell'ordine col nuovo comandante. arezzonotizie.it Bilancio, opposizione divisa: i 5S sfidano il centrodestra sulla sicurezza, alleati irritatiDal Movimento 5 stelle parte un pacchetto di proposte sulla sicurezza per sfidare la destra sul suo terreno: un ordine del giorno per ristrutturare le caserme, un contributo di 200mila euro per ogni ... torino.repubblica.it