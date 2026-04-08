Stasera, il programma condotto da Stefano De Martino vedrà la presenza di numerosi ospiti, tra cui Paola Di Benedetto e Maria Di Biase. Questo episodio rappresenta il sesto e penultimo appuntamento della stagione, con un numero consistente di partecipanti previsti. La serata si svolgerà con l’obiettivo di intrattenere il pubblico attraverso incontri e discussioni con i vari ospiti invitati.

Torna stasera l'appuntamento con Stasera tutto è possibile, dopo il successo della settimana scorsa, quando il programma ha dominato il prime time del mercoledì, intrattenendo 2.239.000 spettatori e conquistando il 16,40% di share, in aumento rispetto alla settimana precedente. Forte di questi numeri, il comedy show di Rai 2 torna stasera, mercoledì 8 aprile all'Auditorium Rai di Napoli, con la sesta e penultima puntata di questa edizione di successo guidata ancora una volta da Stefano De Martino. Per questo sesto appuntamento il tema portante sarà "STEP Food". Accanto ai veterani della risata e pilastri del programma come... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stasera tutto è possibile, Paola Di Benedetto e Maria Di Biase tra gli ospiti dell'8 aprile

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Stasera tutto è possibile, Biagio Izzo e Nek tra gli ospiti dell'11 marzoDopo il grande successo del debutto, Stasera tutto è possibile torna ad accendere i riflettori dell'Auditorium Rai di Napoli.

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Stasera tutto è possibile, ospiti e anticipazioni di stasera 8 aprile: Step Food con Federico Basso, Paola Di Benedetto e tanti altriAppuntamento con Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino in programma stasera -mercoledì 8 aprile - in prima serata su Rai 2. Nella puntata a tema Step Food saranno ... corrieredellumbria.it

Stasera Tutto È Possibile: anticipazioni e ospiti penultima puntata di stasera 8 aprile!Stasera tutto è possibile torna su Rai2 con giochi, improvvisazioni e ospiti, guidato da Stefano De Martino. Disponibile anche su RaiPlay. serial.everyeye.it