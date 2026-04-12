L’ora di un nuovo welfare per un’Europa solidale Il punto di Prosperetti

La società civile e il mondo del lavoro stanno attraversando una fase di cambiamenti profondi, spesso descritti come una crisi. In questo scenario, si discute di un nuovo modello di welfare che possa rispondere alle necessità di un’Europa più solidale. La discussione riguarda le sfide e le trasformazioni in atto, senza che siano ancora definiti interventi specifici o soluzioni concrete.

La società civile ed in particolare il mondo del lavoro attraversa una fase di profondi cambiamenti che vengono normalmente associati alla generica nozione di crisi. Si parla di crisi economica, di crisi del lavoro, di crisi delle istituzioni, di crisi morale, di crisi dell’Europa. Siamo oggi in una fase di transizione e viviamo una realtà nella quale siamo costretti ad utilizzare strumenti giuridici inadeguati per affrontare problemi che presuppongo invece un quadro culturale ed istituzionale ancora da costruire. Insomma, oggi il welfare, secondo la nostra prospettiva, è destinato a prescindere dal lavoro di scambio retribuito e si pone il...🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’ora di un nuovo welfare per un’Europa solidale. Il punto di Prosperetti Welfare culturale, 30 milioni in Puglia: anche a Brindisi il punto sul programmaL'assessora regionale Miglietta: "Misura che impatta sul benessere delle comunità. Reddito reinserimento lavorativo al via in Toscana: bonus mensile di 500 euro. Giani: “Punto riferimento welfare italiano”Parte in Toscana il reddito regionale di reinserimento lavorativo, bonus di 500 euro mensili per nove mesi.