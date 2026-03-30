Welfare culturale 30 milioni in Puglia | anche a Brindisi il punto sul programma

Domani, 31 marzo 2026, a Bari si avvierà il ciclo di incontri sul Programma del Welfare Culturale della Regione Puglia, che si concluderà in tutto il territorio regionale, inclusa Brindisi, nel mese di aprile. La regione ha stanziato 30 milioni di euro per sostenere iniziative culturali e sociali, con l’obiettivo di promuovere interventi a favore della comunità.

L'assessora regionale Miglietta: "Misura che impatta sul benessere delle comunità. Fondamentale incontrare enti locali, Asl, organizzazioni e imprese creative" Comincia da Bari domani, martedì 31 marzo 2026, e proseguirà in tutta la Puglia - Brindisi compresa - nel mese di aprile, il percorso di presentazione del Programma del Welfare Culturale della Regione Puglia. È previsto infatti per il 14 aprile, a Palazzo Granafei-Nervegna, per le 10, l'incontro con enti locali, ambiti territoriali e Asl delle province di Brindisi e di Taranto. L'assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia Silvia Miglietta dichiara che “Regione Puglia è finalmente pronta a presentare le sue linee di finanziamento destinate al Welfare Culturale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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