In Toscana è partito il nuovo programma di sostegno al reinserimento lavorativo, che prevede un bonus di 500 euro al mese per nove mesi. La misura, annunciata dalle autorità regionali, mira a favorire il ritorno nel mondo del lavoro di chi si trova in difficoltà. La regione definisce questa iniziativa un esempio di modello di welfare a livello nazionale.

Parte in Toscana il reddito regionale di reinserimento lavorativo, bonus di 500 euro mensili per nove mesi. Con la Toscana apripista del primo r eddito di cittadinanza regionale di campo largo centrosinistra. Un reddito “alla Toscana”, come l’ha definito Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, t ra i cardini dell’accordo Pd e M5S per il Giani bis sottoscritto alla vigilia delle elezioni regionali 2025. A partire dal 2 aprile in via telematica sarà possibile presentare la domanda. Reddito di reinserimento lavorativo rivolto a coloro che risiedono in Toscana disoccupati che hanno esaurito nell’anno di presentazione della domanda una prestazione NASPIDISCOLL di durata compresa tra 1 e 9 mesi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Reddito reinserimento lavorativo al via in Toscana: bonus mensile di 500 euro. Giani: “Punto riferimento welfare italiano”

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