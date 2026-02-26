Lucca, 26 febbraio 2026 - Blitz all’alba tra Capannori, in provincia di Lucca e Cassano allo Ionio nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Pistoia su un presunto traffico di sostanze anabolizzanti. I militari del Nas di Firenze, con il supporto dei colleghi di Cosenza e dei Comandi provinciali dei carabinieri di Lucca e Cosenza, hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di due indagati, ritenuti gravemente indiziati di concorso nella commercializzazione di farmaci dopanti. I carabinieri dei Nas Indagine iniziata nel febbraio 2024 L’inchiesta, avviata nel febbraio 2024, ha... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anabolizzanti e nandrolone, l’ombra del doping in Toscana. Il blitz dei Nas ed il sequestro: due misure cautelari

Rifiuti speciali smaltiti illegalmente, maxi blitz dei carabinieri in Campania: 12 misure cautelariÈ scattato nelle prime ore di oggi, giovedì 29 gennaio, un importante blitz dei carabinieri contro lo smaltimento illecito di rifiuti speciali in...

Scampia, maxi blitz antidroga: 28 misure cautelari contro il traffico di stupefacentiOperazione della Polizia di Stato su delega della Procura di Napoli: colpita una presunta organizzazione dedita allo spaccio di cocaina e kobret...

Temi più discussi: Traffico di anabolizzanti: misura cautelare per indagato di Capannori; Titolari della palestra nei guai: in casa fiale di anabolizzanti; Traffico di anabolizzanti in tutta Italia - POP; Tara Moore denuncia la WTA e chiede un maxi risarcimento - LiveTennis.it.

Due indagati nel traffico di anabolizzanti e nandroloneCAPANNORI: Due anni di indagini e ora il blitz all'alba dei carabinieri del Nas per eseguire due misure cautelari fra la Toscana e la Calabria ... toscanamedianews.it

Anabolizzanti illegali, blitz anche in Calabria: due misure cautelariBlitz all’alba tra Capannori, in provincia di Lucca, e Cassano allo Ionio, nel Cosentino, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Pistoia. I carabinieri del Nas di Firenze, con il supp ... zoom24.it

Tra il 10 e il 15 febbraio sono state eseguite 29 perquisizioni in diverse regioni italiane: sequestrate oltre 650 confezioni di farmaci e dieci confezioni di nandrolone, sostanza inserita nelle tabelle degli stupefacenti - facebook.com facebook