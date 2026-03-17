Napoli 11 misure cautelari | colpita la piazza di spaccio dei clan

La Polizia di Stato di Napoli ha eseguito 11 misure cautelari contro persone coinvolte in un’operazione contro il traffico di droga e le estorsioni nel Rione Berlingieri a Secondigliano. Le ordinanze sono state emesse nei confronti di soggetti sospettati di aver fatto parte di un’associazione criminale attiva nella piazza di spaccio della zona. L’indagine ha portato alla cattura di individui ritenuti responsabili di vari reati.

Napoli, la Polizia di Stato esegue ordinanze a carico di 11 soggetti per associazione finalizzata al traffico di droga ed estorsioni nel Rione Berlingieri a Secondigliano. Le misure cautelari eseguite dagli agenti. Nella giornata odierna, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 11 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di diversi e gravi reati, tra cui quelli previsti dagli articoli 74 commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 3091990, 416-bis.1 c.p., 73 comma 1 D. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, 11 misure cautelari: colpita la piazza di spaccio dei clan Articoli correlati Camorra, favori a clan e truffe in ospedale Napoli, 4 misure cautelariLe mani del clan Contini sull’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, con favori al clan, ricoveri e certificazioni illegittimi, medici e... Maxi blitz anticamorra a Napoli: misure cautelari per 71 persone, colpiti i clan Mazzarella e Alleanza di SecondiglianoMaxi blitz all’alba a Napoli contro le organizzazioni camorristiche attive nel centro cittadino e nella provincia. Contenuti e approfondimenti su Napoli 11 misure cautelari colpita la... Temi più discussi: Napoli, favoreggiamento all'immigrazione clandestina: 18 arresti; Napoli, favorivano immigrazione clandestina con false assunzioni in aziende, 18 arresti: c'è un dipendente dell'Ispettorato del Lavoro; Camorra e truffe, 16 misure cautelari. Colpo al clan Mazzarella; Nuove frontiere delle frodi informatiche, blitz dei carabinieri all'alba: misure cautelari per 16 persone. Colpo al clan di camorra Mazzarella, 16 misure cautelari per truffe informaticheLe accuse sono di associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informatici aggravati da finalità mafiose ... quotidiano.net CAMORRA - Truffe per il clan Mazzarella, 16 Misure cautelari a NapoliNapoli , 16 mar. - (Adnkronos) - Camorra e truffe, la longa manus della criminalità sulle nuove frontiere delle frodi informatiche. Duro colpo dei Carabinieri al clan Mazzarella: misura per 16 persone ... casertafocus.net 38 presenze in Serie A con il Napoli, tra il 2018 e il 2022: indovinate di chi stiamo parlando #napoli #spazionapoli - facebook.com facebook GdS - Calendario, crisi e... Napoli: attenta #Inter, la corsa Scudetto non è finita x.com