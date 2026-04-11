Il ministro dell’Agricoltura ha sottolineato il ruolo del vino come risorsa strategica, rappresentante dell’identità nazionale e motore economico. In vista della 58ª edizione di Vinitaly, l’evento internazionale dedicato all’enologia, è stato annunciato l’avvio di Opera Wine, iniziativa collegata alla manifestazione. Il vino viene descritto come elemento chiave per la tutela del territorio e simbolo culturale del paese.

Il vino come simbolo identitario, leva economica e presidio del territorio. È questo il messaggio ribadito dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida alla vigilia della 58ª edizione di Vinitaly, uno degli appuntamenti più attesi del panorama enologico internazionale. In un intervento diffuso in occasione di Opera Wine, evento che tradizionalmente anticipa l’apertura ufficiale della manifestazione veronese, il ministro ha sottolineato il valore strategico del comparto vitivinicolo per il sistema Paese. “Il vino è una risorsa strategica che stiamo difendendo e valorizzando”, ha dichiarato, evidenziando come questo settore rappresenti non soltanto una voce rilevante dell’economia nazionale, ma anche un elemento fondante dell’identità culturale italiana.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Lollobrigida: “Il vino risorsa strategica e identità del Paese”. Al via Opera Wine verso Vinitaly

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