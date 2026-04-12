Lodi-Monza | derby lombardo decisivo per la corsa alla Final Four

Nella penultima giornata della 103ª edizione della Serie A1, si disputa il derby lombardo tra la BCC Centropadana e il TeamServiceCar. La partita ha un ruolo importante nella classifica e può influenzare le possibilità di accesso alla Final Four. Entrambe le squadre si affrontano in una sfida che va oltre il semplice campionato, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali per la stagione.

La BCC Centropadana affronta il TeamServiceCar in una sfida che vale molto più di un semplice incontro di campionato: è un derby lombardo decisivo per le sorti della classifica nella penultima giornata della 103esima edizione della Serie A1. Il confronto tra i lodigiani e i monzesi si inserisce in un finale di stagione regolare dove ogni punto può spostare gli equilibri stagionali. L’equilibrio del girone di ritorno e l’ambizione del Monza. Il contesto tecnico vede la BCC Centropadana in una posizione di vantaggio, essendo attualmente la quarta forza nel girone di ritorno con un bottino di 21 punti. Tuttavia, la sfida contro il TeamServiceCar assume una connotazione strategica particolare per la squadra guidata da Bresciani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lodi-Monza: derby lombardo decisivo per la corsa alla Final Four Leggi anche: Gara3 del derby con Schio è di Venezia: la Reyer vola alla sua prima Final Six di Eurolega Derby e scontri diretti: la corsa alla promozioneNove turni al termine della stagione regolare, per l’Ancona quello di domani sarà il derby numero dieci dei dodici previsti – poi resteranno da...