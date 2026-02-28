Derby e scontri diretti | la corsa alla promozione

Domani si giocherà il decimo derby stagionale tra le squadre coinvolte nella corsa alla promozione. Mancano nove turni alla fine del campionato e, oltre a questa sfida, ci sono altri due incontri contro Vigor e Fossombrone. Il derby rappresenta uno degli scontri diretti che potrebbero influenzare la classifica finale in una competizione che vede tre squadre in lotta per la prima posizione.

Nove turni al termine della stagione regolare, per l’Ancona quello di domani sarà il derby numero dieci dei dodici previsti – poi resteranno da giocare quelli contro Vigor e Fossombrone –, e il fattore derby sarà uno dei tanti da tenere in considerazione in questa corsa a tre verso il primo posto. L’Ancona giocherà in casa contro la Maceratese, mentre il Teramo scenderà in campo a San Mauro Pascoli e l’Ostiamare ospiterà il Castelfidardo: sulla carta Gelonese e compagni hanno l’avversario più ostico, ma avranno dalla loro anche il pubblico dello stadio Del Conero che sarà quasi tutto di parte dorica, magari anche più numeroso rispetto agli ultimi incontri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

