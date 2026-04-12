Lockdown energetico? Il capitalismo ha fallito Il guaio è che Trump ci convince che la sostenibilità è da radical chic | parla l’ex presidente di Banca Etica

Un ex presidente di una banca etica ha commentato la situazione energetica nel paese, affermando che il capitalismo ha fallito nel garantire una gestione sostenibile delle risorse. Ha evidenziato come l’Italia disponga di molte fonti rinnovabili, tra cui fiumi, vento e energia solare, e ha criticato le convinzioni diffuse secondo cui la sostenibilità sarebbe un tema da élite. Durante l’intervista, ha anche fatto riferimento alle condizioni meteorologiche di Milano, immaginando un sole forte e intenso.

“L’Italia è piena di risorse. Fiumi, vento, energia solare. Mi scusi, lei sta a Milano? Che tempo c’è oggi? Immagino un sole che spacca le pietre, come qui da me”. Ugo Biggeri vive in provincia di Firenze, non lontano da Londa, comune di meno di 2mila abitanti lungo la strada che porta alle Foreste Casentinesi dove ha fondato – con spirito di sana provocazione – la Londa School of Economics. Un centro scientifico – e culturale – che mette al centro l’ambiente e le persone, e dunque le comunità, nei processi di crescita economica e sociale. Presidente di Mani Tese fino al 2000, successivamente tra i fondatori di Rete Lilliput e di Banca Etica...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Lockdown energetico? Il capitalismo ha fallito. Il guaio è che Trump ci convince che la sostenibilità è da radical chic”: parla l’ex presidente di Banca Etica Trump in preghiera coi pastori nello studio ovale: radical chic indignati, ma lì Clinton ci portava la LewinskyPastori in preghiera nello Studio Ovale della Casa Bianca, con le mani sulle spalle di Donald Trump, per chiedere protezione e saggezza per il... “Aprite lo stretto, bastardi!” Trump ci porta verso il lockdown energeticoTrump pensa al petrolio iraniano ma si trova all'angolo: dopo aver recuperato il pilota USA è tornato all'angolo e non sa come uscire.