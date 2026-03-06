Nel corso di una cerimonia nello Studio Ovale della Casa Bianca, pastori hanno pregato con le mani sulle spalle di Donald Trump, chiedendo protezione e saggezza per il presidente degli Stati Uniti durante un periodo definito difficile. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni gruppi di opinione, mentre si ricordano le occasioni in cui altri politici, come la ex first lady, hanno portato figure come la Lewinsky a incontri pubblici.

Pastori in preghiera nello Studio Ovale della Casa Bianca, con le mani sulle spalle di Donald Trump, per chiedere protezione e saggezza per il presidente Usa in questi “tempi difficili”, citando i versetti biblici. Il video è diventato rapidamente uno dei simboli visivi più potenti della sua presidenza, riflettendo un legame senza precedenti tra la Casa Bianca e il mondo evangelico conservatore. Al centro di questa rete spirituale c’è Paula White-Cain, televangelista e storica consigliera spirituale di Trump, che nel 2025 ha assunto la guida dell’Ufficio della Fede della Casa Bianca. White-Cain è stata la figura chiave nel coordinare gli incontri di preghiera, portando nello Studio Ovale esponenti di spicco come:Robert Jeffress: Pastore della First Baptist Church di Dallas, noto per il suo fermo sostegno politico e spirituale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump in preghiera coi pastori nello studio ovale: radical chic indignati, ma lì Clinton ci portava la Lewinsky

Leggi anche: La preghiera per Trump nello studio ovale: pastori riuniti attorno al presidente lo toccano per benedirlo

Trump si addormenta nello Studio Ovale, ma una bambina se ne accorge: l’ennesima gaffe del presidente USAC’è qualcosa di profondamente umano, quasi disarmante, nel vedere il presidente degli Stati Uniti cedere al sonno durante un evento ufficiale.

Contenuti utili per approfondire Trump in preghiera coi pastori nello....

La preghiera con (e su) Trump nella Sala Ovale per la vittoria in guerraIn quello che è diventato un rito annuale, il 5 marzo i leader evangelici si sono riuniti attorno al presidente Donald Trump nello Studio Ovale e hanno pregato per lui e per il successo degli Stati Un ... msn.com

Usa, i leader evangelici nello Studio Ovale: la preghiera con Trump per la vittoria in guerraPastori evangelici hanno pregato accanto al presidente Usa Donald Trump nello Studio Ovale per il successo degli Stati Uniti nella guerra contro l’Iran. Alcuni di loro hanno posato le mani sul tycoon, ... repubblica.it