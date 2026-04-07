Aprite lo stretto bastardi! Trump ci porta verso il lockdown energetico

Un commento di Trump ha sollevato polemiche, chiedendo di aprire lo stretto, con toni aggressivi. Nel frattempo, le autorità stanno valutando le mosse sul petrolio iraniano, mentre il recupero del pilota statunitense, avvenuto di recente, non ha portato a una soluzione immediata. La situazione si complica, con il governo statunitense che si trova in difficoltà e senza una strategia chiara per uscire dall'impasse attuale.

Trump pensa al petrolio iraniano ma si trova all'angolo: dopo aver recuperato il pilota USA è tornato all'angolo e non sa come uscire. 🔗 Leggi su Fanpage.it Trump all’Iran: ‘aprite lo Stretto, bastardi. Sia lode ad Allah’ROMA, 05 APR – Donald Trump minaccia di colpire “martedì” le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. Trump minaccia centrali elettriche e ponti in Iran: “Aprite lo Stretto, bastardi”Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha escluso l’invio di truppe di terra in Iran se il Paese non raggiungerà un accordo e non riaprirà... Temi più discussi: Trump minaccia centrali elettriche e ponti in Iran, 'aprite lo Stretto, bastardi'; Gravemente ferito il pilota USA salvato. Trump: aprite lo stretto, pazzi bastardi; Aprite subito lo Stretto di Hormutz, bastardi, o devasto tutto; Iran, Trump perde la pazienza: Aprite quel caz.. di Stretto, bastardi. Aprite lo Stretto, bastardi!. Trump all'Iran: Martedì colpiremo centrali elettriche e pontiDonald Trump minaccia di colpire martedì le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornat ... huffingtonpost.it Trump minaccia Iran: Aprite quel ca**o di stretto, bastardi pazzi! | Colpiremo infrastrutture e centraliTrump torna a minacciare l'Iran con toni più aggressivi: Aprite quel ca**o di stretto, bastardi pazzi!. Nel frattempo, in Usa ci si interroga sulla guerra ... ilsussidiario.net Su Truth il presidente degli Stati Uniti: "Aprite Hormuz, pazzi bastardi", altrimenti saranno colpiti centrali e ponti. La deadline è fissata alle 20 ora di Washington Stefano Fumagalli/Tg1 - facebook.com facebook Trump, la minaccia volgare agli iraniani: “Bastardi, aprite Hormuz”. E sposta l’ultimatum a domani x.com