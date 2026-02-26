la gen z cinese veste autarchico e mette in crisi i brand del casual

La Generazione Z in Cina preferisce abbigliamento con un carattere più indipendente e meno orientato alla moda occidentale. Questa tendenza si riflette nel calo delle vendite di marchi internazionali, che ora faticano a mantenere la loro attrattiva tra i giovani. La scelta di capi più semplici e auto-produzione sta modificando il panorama del settore dell’abbigliamento accessibile.

Se il lusso rallenta, il casual non ride: in Borsa l’abbigliamento «accessibile» registra un -11% medio in 12 mesi, tra Cina più debole e consumatori che confrontano prezzo e qualità con più freddezza. Tra le poche eccezioni spicca Ralph Lauren: +20% nell’ultimo anno e titolo triplicato nel triennio, con marketing intorno all’8% dei ricavi (rispetto al 4% circa del settore). «Ralph Lauren ha dimostrato che in un mercato saturo, l’autenticità e il sogno battono la moda passeggera. Ha saputo ridurre drasticamente la dipendenza dagli sconti e dagli outlet, puntando su un’immagine coerente di ottimismo americano che oggi i consumatori preferiscono all’esclusività fredda dei marchi europei», spiega Salvatore Gaziano, responsabile delle strategie di investimento di SoldiExpert Scf. 🔗 Leggi su Laverita.info

