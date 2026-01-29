L’esercito europeo può attendere Per l’ammiraglio Cavo Dragone la Nato non è in crisi ma serve più cooperazione con gli Usa
L’ammiraglio Cavo Dragone mette in chiaro che l’esercito europeo può aspettare. La Nato, dice, ha le capacità per affrontare le sfide attuali e non è in crisi. Piuttosto, bisogna intensificare la collaborazione con gli Stati Uniti, senza puntare subito su un esercito europeo. L’obiettivo è trovare nuove strade di cooperazione militare tra Europa e Usa, invece di concentrarsi su un’unica forza militare continentale.
“La Nato ha gli strumenti per rispondere alla crisi e ripensare sé stessa. Invece di parlare di esercito europeo, cerchiamo piuttosto nuovi modi di cooperazione militare tra Europa e Stati Uniti”. Lo afferma, in un’intervista al Corriere della Sera, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, da un anno a capo del Comitato militare dell’Alleanza Atlantica ed ex capo di stato maggiore della Difesa italiano. “È nel dna della Nato – aggiunge – riflettere sul proprio ruolo, lo facciamo da 76 anni, continuando ad adattarci ai cambiamenti. I valori della sicurezza collettiva, la difesa della libertà e della democrazia restano centrali”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondimenti su Nato Cooperazione
L’ammiraglio Cavo Dragone: «C’è la Nato, l’esercito europeo non serve»
L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che guida il Comitato militare della Nato da circa un anno, dice chiaramente che l’esercito europeo non è necessario.
Cavo Dragone scuote l'Europa: “Rilanciare la cooperazione con gli Usa. No all'esercito Ue”
Dragone scuote l’Europa con una proposta netta: rilanciare la collaborazione con gli Stati Uniti e lasciar perdere l’idea di un esercito europeo.
Ultime notizie su Nato Cooperazione
Argomenti discussi: Spagna, ministro Albares; all'Europa serve un esercito comune; L'ammiraglio Cavo Dragone: No all'esercito europeo, gli Usa sono fondamentali; L’ammiraglio Cavo Dragone: C’è la Nato, l’esercito europeo non serve; L’Europa e la creazione di una forza armata sovranazionale.
Giuseppe Cavo Dragone dice no all'esercito europeo. Puntare sulla Nato: non è in crisi. il legame Ue-Usa è indiscutibileL’ammiraglio che da un anno presiede il Comitato Militare dell'Alleanza Atlantica: Dagli ucraini grandi lezioni di coraggio e capacità di resistenza. huffingtonpost.it
Esercito europeo e Nato, Cavo Dragone: Nessuna crisi ma cercare cooperazione con UsaLa Nato ha gli strumenti per rispondere alla crisi e ripensare sé stessa. Invece di parlare di esercito europeo, cerchiamo piuttosto nuovi modi di cooperazione militare tra Europa e Stati Uniti. A ... tg24.sky.it
Giuseppe Cavo Dragone dice no all'esercito europeo. "Puntare sulla Nato: non è in crisi. il legame Ue-Usa è indiscutibile" x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.