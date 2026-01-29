L’esercito europeo può attendere Per l’ammiraglio Cavo Dragone la Nato non è in crisi ma serve più cooperazione con gli Usa

L’ammiraglio Cavo Dragone mette in chiaro che l’esercito europeo può aspettare. La Nato, dice, ha le capacità per affrontare le sfide attuali e non è in crisi. Piuttosto, bisogna intensificare la collaborazione con gli Stati Uniti, senza puntare subito su un esercito europeo. L’obiettivo è trovare nuove strade di cooperazione militare tra Europa e Usa, invece di concentrarsi su un’unica forza militare continentale.

“La Nato ha gli strumenti per rispondere alla crisi e ripensare sé stessa. Invece di parlare di esercito europeo, cerchiamo piuttosto nuovi modi di cooperazione militare tra Europa e Stati Uniti”. Lo afferma, in un’intervista al Corriere della Sera, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, da un anno a capo del Comitato militare dell’Alleanza Atlantica ed ex capo di stato maggiore della Difesa italiano. “È nel dna della Nato – aggiunge – riflettere sul proprio ruolo, lo facciamo da 76 anni, continuando ad adattarci ai cambiamenti. I valori della sicurezza collettiva, la difesa della libertà e della democrazia restano centrali”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

