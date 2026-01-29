L’ammiraglio Cavo Dragone mette in chiaro che l’esercito europeo può aspettare. La Nato, dice, ha le capacità per affrontare le sfide attuali e non è in crisi. Piuttosto, bisogna intensificare la collaborazione con gli Stati Uniti, senza puntare subito su un esercito europeo. L’obiettivo è trovare nuove strade di cooperazione militare tra Europa e Usa, invece di concentrarsi su un’unica forza militare continentale.

“La Nato ha gli strumenti per rispondere alla crisi e ripensare sé stessa. Invece di parlare di esercito europeo, cerchiamo piuttosto nuovi modi di cooperazione militare tra Europa e Stati Uniti”. Lo afferma, in un’intervista al Corriere della Sera, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, da un anno a capo del Comitato militare dell’Alleanza Atlantica ed ex capo di stato maggiore della Difesa italiano. “È nel dna della Nato – aggiunge – riflettere sul proprio ruolo, lo facciamo da 76 anni, continuando ad adattarci ai cambiamenti. I valori della sicurezza collettiva, la difesa della libertà e della democrazia restano centrali”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’esercito europeo può attendere. Per l’ammiraglio Cavo Dragone “la Nato non è in crisi, ma serve più cooperazione con gli Usa”

L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che guida il Comitato militare della Nato da circa un anno, dice chiaramente che l’esercito europeo non è necessario.

Dragone scuote l’Europa con una proposta netta: rilanciare la collaborazione con gli Stati Uniti e lasciar perdere l’idea di un esercito europeo.

Argomenti discussi: Spagna, ministro Albares; all'Europa serve un esercito comune; L'ammiraglio Cavo Dragone: No all'esercito europeo, gli Usa sono fondamentali; L’ammiraglio Cavo Dragone: C’è la Nato, l’esercito europeo non serve; L’Europa e la creazione di una forza armata sovranazionale.

