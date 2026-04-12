Il match di ritorno tra Liverpool e Paris Saint Germain si disputerà il 14 aprile 2026 alle 21:00 ad Anfield. Dopo la vittoria per 2-0 dei francesi nella gara d’andata, il PSG ha un vantaggio considerevole, mentre il Liverpool deve recuperare due reti per passare il turno. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono stati annunciati. I tifosi sono pronti a sostenere la squadra di casa in questa sfida decisiva.

Si riparte dal 2 a 0 della gara d’andata in favore del Paris Saint Germain, che ha un piede e mezzo in semifinale mentre il Liverpool è chiamato alla rimonta davanti alla Kop. La squadra di Slot ha trovato un piccolo riscatto sabato scorso mandando battuto il Fulham con il più classico dei risultati, e rimettendosi in corsa per un posto in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Liverpool-Paris Saint Germain (Champions League, 14-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Vittoria ospite ad Anfield

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Liverpool-Paris Saint Germain (Champions League, 14-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Vittoria ospite ad AnfieldSi riparte dal 2 a 0 della gara d’andata in favore del Paris Saint Germain, che ha un piede e mezzo in semifinale mentre il Liverpool è chiamato alla...

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Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool, il Paris Saint-Germain ha vissuto un momento carico di emozione. Una delegazione del club parigino, guidata dal gruppo di giocatori portoghesi, Vitinha, Nuno Mendes, Ruben Neves, Gonçal - facebook.com facebook

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