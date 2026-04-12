Liverpool-Paris Saint Germain Champions League 14-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Vittoria ospite ad Anfield
Nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il Paris Saint Germain si presenta ad Anfield con un vantaggio di 2-0 sulla squadra di casa. La sfida si svolgerà il 14 aprile alle 21:00, con le formazioni ufficiali e le quote già disponibili. I convocati delle due squadre sono stati annunciati, e i pronostici indicano un favorito per i francesi, che puntano ad assicurarsi la qualificazione.
Si riparte dal 2 a 0 della gara d’andata in favore del Paris Saint Germain, che ha un piede e mezzo in semifinale mentre il Liverpool è chiamato alla rimonta davanti alla Kop. La squadra di Slot ha trovato un piccolo riscatto sabato scorso mandando battuto il Fulham con il più classico dei risultati, e rimettendosi in corsa per un posto in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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PSG vs LIVERPOOL - UEFA Champions League 2026 Quarter Final Match Today | Simulation PES
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