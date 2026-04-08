Paris Saint Germain-Liverpool Champions League 08-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Quote maggiorate su Multigol 1-6

Il quarto di finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Liverpool si gioca martedì 8 aprile 2026 alle 21:00. Si tratta di una sfida che si ripropone a dodici mesi di distanza da quella che aprì la corsa alla fase a eliminazione diretta dello scorso anno, anche se questa volta i due team si presentano in condizioni diverse. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e sono disponibili quote e pronostici, con particolare attenzione alle scommesse sul Multigol 1-6, che risultano maggiorate.

Quarto di finale di Champions League che si ripropone a 12 mesi di distanza dalla gara che aprì la strada lo scorso anno al Paris Saint Germain: l’avversario è un Liverpool lontano parente di quello della scorsa stagione. I parigini nonostante qualche battuta a vuoto hanno ripreso la vetta del campionato e marciano spediti verso l’ennesimo titolo in patria, mentre negli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Paris Saint Germain-Liverpool (Champions League, 08-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Quote maggiorate su Multigol 1-6 Paris Saint Germain-Liverpool (Champions League, 08-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Quote maggiorate su Multigol 1-6Quarto di finale di Champions League che si ripropone a 12 mesi di distanza dalla gara che aprì la strada lo scorso anno al Paris Saint Germain:... Paris Saint Germain-Liverpool (Champions League, 08-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiQuarto di finale di Champions League che si ripropone a 12 mesi di distanza dalla gara che aprì la strada lo scorso anno al Paris Saint Germain:... FC 26 - Liverpool vs PSG | Champions League 25/26 Quarter Final Full Match | PC™ [4K60] Temi più discussi: PSG-Liverpool, probabili: parata di stelle, Kvara-Dembélé contro Szoboszlai-Wirtz; Psg-Liverpool: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni dei quarti di Champions; PSG-Liverpool, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Barcellona-Atletico Madrid e Psg-Liverpool: dove vedere i quarti di Champions League in diretta tv. Pronostico Paris Saint-Germain vs Liverpool – 8 Aprile 2026La serata di UEFA Champions League del 8 Aprile 2026 alle 21:00 al Parc des Princes promette intensità tecnica e ritmo elevato. Paris Saint-Germain e ... news-sports.it Psg-Liverpool, dove vedere i quarti di Champions League in tv e streamingOggi alle 21 l'andata dei quarti di finale di Champions League con Psg-Liverpool: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app ... sport.sky.it https://vigilantekorsou.news/luis-enrique-no-ta-konsidera-paris-saint-germain-faborito/ - facebook.com facebook Stelle in campo, storia in gioco. Paris Saint-Germain vs Liverpool FC è più di un match! Come finirà Tutte le emozioni della #ChampionsLeague ti aspettano con i migliori match del mercoledì sera su #TIMVISION con Prime Video! Scopri l'offerta tim.so x.com