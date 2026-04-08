Paris Saint Germain-Liverpool Champions League 08-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Quote maggiorate su Multigol 1-6

Il match di Champions League tra Paris Saint Germain e Liverpool si svolgerà il 8 aprile 2026 alle 21:00, nei quarti di finale della competizione. La sfida si ripresenta a dodici mesi di distanza dalla partita che ha aperto il cammino dello scorso anno, anche se questa volta l’avversario inglese appare diverso rispetto al passato. Sono disponibili le formazioni, le quote e i pronostici, con quote maggiorate su Multigol 1-6 e i convocati delle due squadre.

Quarto di finale di Champions League che si ripropone a 12 mesi di distanza dalla gara che aprì la strada lo scorso anno al Paris Saint Germain: l’avversario è un Liverpool lontano parente di quello della scorsa stagione. I parigini nonostante qualche battuta a vuoto hanno ripreso la vetta del campionato e marciano spediti verso l’ennesimo titolo in patria, mentre negli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Paris Saint Germain-Liverpool (Champions League, 08-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Quote maggiorate su Multigol 1-6 Paris Saint Germain-Liverpool (Champions League, 08-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiQuarto di finale di Champions League che si ripropone a 12 mesi di distanza dalla gara che aprì la strada lo scorso anno al Paris Saint Germain:... LIVE : PSG vs Liverpool | UEFA Champions League 2026 | Football Simulation | PES 21 Temi più discussi: PSG-Liverpool, probabili: parata di stelle, Kvara-Dembélé contro Szoboszlai-Wirtz; PSG-Liverpool, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Psg-Liverpool: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni dei quarti di Champions; Barcellona-Atletico Madrid e Psg-Liverpool: dove vedere i quarti di Champions League in diretta tv. Pronostico Paris Saint-Germain vs Liverpool – 8 Aprile 2026La serata di UEFA Champions League del 8 Aprile 2026 alle 21:00 al Parc des Princes promette intensità tecnica e ritmo elevato. Paris Saint-Germain e ... news-sports.it Psg-Liverpool, dove vedere i quarti di Champions League in tv e streamingOggi alle 21 l'andata dei quarti di finale di Champions League con Psg-Liverpool: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app ... sport.sky.it Stelle in campo, storia in gioco. Paris Saint-Germain vs Liverpool FC è più di un match! Come finirà Tutte le emozioni della #ChampionsLeague ti aspettano con i migliori match del mercoledì sera su #TIMVISION con Prime Video! Scopri l'offerta http://ti - facebook.com facebook 108 giorni dopo il brutto fallo di Micky van de Ven, Alexander Isak torna a disposizione del Liverpool. Arne Slot lo ha convocato per l'andata dei quarti di finale di Champions League in casa del Paris Saint-Germain, in programma mercoledì 8 aprile alle 21:00 x.com