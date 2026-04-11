Finale epocale Sinner-Alcaraz a Montecarlo | in palio il n1 del mondo

Nel torneo di Montecarlo, Jannik Sinner si prepara a sfidare Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000. La partita rappresenta un’occasione unica per il tennista italiano di conquistare la vetta della classifica mondiale, un obiettivo che può essere raggiunto solo vincendo il match e sollevando il trofeo. La sfida tra i due promette grande spettacolo, con Sinner che cerca di ottenere il primo posto del ranking ATP.

Jannik Sinner ha la possibilità di tornare numero 1 del mondo. C’è un unico modo per farlo: battere Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo e alzare al cielo il trofeo. Si preannuncia una finale semplicemente epocale sulla terra rossa del Principato, uno scontro diretto totale che mette in palio la vetta del ranking ATP: chi conquista il titolo si prendere automaticamente la palma di miglior giocatore in in circolazione in questo momento. Carlos Alcaraz svetta con 13.240 punti, Jannik Sinner insegue con 13.050: in caso di trionfo sul mattone tritato, l’azzurro volerebbe a 13.400 e opererebbe il sorpasso; il 22enne punta a confermare il primato e ad allungare a quota 13.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Finale epocale Sinner-Alcaraz a Montecarlo: in palio il n.1 del mondo

Sinner e Alcaraz, la battaglia continua: a Montecarlo c’è in palio il numero uno al mondo | Le combinazioniPer la prima volta nel Principato, per il primo titolo di rilievo sulla terra rossa ma soprattutto per il ritorno al numero uno del mondo.

Sarà Sinner-Alcaraz la finale di Montecarlo. In palio la vetta dal rankingSaranno ancora loro due, Sinner e Alcaraz, a sfidarsi nella prima finale del 2026 che li vede scontrarsi sulla terra rossa di Montecarlo.

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