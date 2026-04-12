Al torneo ATP di Montecarlo, il match tra il numero uno al mondo e il suo avversario si conclude con la vittoria di quest’ultimo in tre set. La sfida, trasmessa in diretta, vede il giocatore più giovane prevalere sul suo avversario in due set, con un primo parziale che si conclude al tie-break. Per il vincitore si tratta del primo grande risultato sulla terra rossa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 Per Sinner si tratta del primo grande successo sulla terra rossa. 17.29 Jannik Sinner ha sconfitto Carlos Alcaraz 7-6 (5), 6-3 dopo 2 ore e 15 minuti. Complessivamente è stato superiore, soprattutto con una risposta semplicemente sublime. Da domani l’italiano tornerà ad essere n.1 nel ranking mondiale. Sinner ha vinto 4 Masters 1000 consecutivi: solo Djokovic e Nadal ce l’avevano fatta.Leggenda che cammina. 6-3 SERVIZIO ESTERNO VINCENTE! NUMERO UNO DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! NUMERO UNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Let sulla prima. 40-15 In rete il rovescio incrociato di Alcaraz. Seconda. 30-15 Resta in campo il lob difensivo di Alcaraz, lungo il rovescio di Sinner.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 7-6, 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: IL RE E’ TORNATO SUL TRONO! N. 1 AL MONDO!

Leggi anche: Atp Montecarlo, la finale Sinner-Alcaraz sul Campo Centrale Ranieri III, in palio il titolo di numero 1 al mondo - DIRETTA

LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: ora tocca a Sinner. Poi sarà la volta del numero 1 del mondo opposto al kazakoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:58 È appena terminato il primo incontro della giornata sul ”Campo Rainier III”.