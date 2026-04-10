Al termine del primo match della giornata sul Campo Rainier III, si prepara ora l’attesa sfida tra Sinner e l’avversario kazako, che sarà seguita dall’incontro tra il numero uno del mondo e il tennista locale. La giornata di tennis a Montecarlo prosegue con partite che attirano l’attenzione degli appassionati, in un torneo che vede protagonisti alcuni dei giocatori più quotati del circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:58 È appena terminato il primo incontro della giornata sul ”Campo Rainier III”. Zverev ha sconfitto Fonseca in tre set per 7-5 6-7 6-3. Ora scenderanno in campo Sinner e Auger-Aliassime. Poi sarà la voltà di Alcaraz-Bublik. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del terzo quarto di finale in programma oggi al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz affronterà l’imprevedibile kazako Alexander Bublik. Non ci sono precedenti nel circuito maggiore tra i due. Dunque per entrambi sarà una ”prima volta” opposti l’uno contro l’altro. Lo spagnolo arriva da una stato di forma discreto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: ora tocca a Sinner. Poi sarà la volta del numero 1 del mondo opposto al kazako

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Temi più discussi: Live Carlos Alcaraz - Alexander Bublik - Montecarlo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 10/04/2026; LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile kazako sogna una partita alla pari; Alcaraz ai quarti, avanti anche Zverev e Bublik; Alcaraz vince in tre set contro Etcheverry ed è ai quarti di Montecarlo: affronterà Bublik.

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Alcaraz-Bublik oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingNell'incontro valevole per i quarti di finale del tabellone di singolare del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra, Carlos ... oasport.it

Giorno 7 - Venerdì 10 Aprile Quarti di finale Campo: Court Rainier III Ore 11:00: Joao Fonseca vs Alexander Zverev A seguire: Felix Auger-Aliassime vs Jannik Sinner A seguire: Carlos Alcaraz vs Alexander Bublik A seguire: Valentin Vacherot vs Alex de - facebook.com facebook

Favoloso il programma dei quarti @ROLEXMCMASTERS #Fonseca vs Zverev ha mille temi; #Sinner si riprenderà, dopo il calo di ieri, vs Auger-Aliassime Bublik vs #Alcaraz promette scintille tecniche, e Vacherot vs. De Minaur sarà battaglia vera. Il mio Tenni x.com