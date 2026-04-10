Al inizio del match tra i due tennisti, lo spagnolo ha ottenuto un break nel primo gioco, approfittando di un errore del suo avversario, che ha colpito il diritto incrociato in rete. La partita si sta svolgendo sul campo centrale del torneo ATP di Montecarlo, con aggiornamenti in tempo reale disponibili tramite la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Break in avvio dello spagnolo con l’errore del kazako con il diritto incrociato in rete. 30-40 In rete il diritto lungolinea del classe ’97. Palla break. 30-30 Diritto lungolinea vincente dell’iberico. 30-15 In rete il rovescio in recupero incrociato dell’iberico. 15-15 Errore di Bublik con il diritto lungolinea 15-0 Diritto lungolinea vincente del kazako. Ci siamo! Bublik al servizio. 16:07 Se Bublik dovesse vincere Sinner tornerebbe il numero 1. 16:06 Il kazako non ha ancora perso un set in due incontri in questo torneo. 16:05 Non ci sono precedenti tra i due tennisti. Il seguente è il loro primo incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Alcaraz-Bublik, 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break dello spagnolo in avvio

LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’estro del kazako impensierirà il n.1?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del terzo quarto di finale in...

LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Sinner è sopra di un set con Aliassime. Poi sarà la volta del numero 1 ATP opposto al kazakoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:00 Il primo set della sfida tra Sinner e Auger-Aliassime è andato all’italiano con lo score di 6-3.

Temi più discussi: LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile kazako sogna una partita alla pari; Alcaraz ai quarti, avanti anche Zverev e Bublik; Alcaraz vince in tre set contro Etcheverry ed è ai quarti di Montecarlo: affronterà Bublik; Alcaraz, la strana ammissione che sa di resa: Perderò il numero 1. La sentenza di Bublik su Carlos e Sinner.

LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Sinner si afferma su Aliassime. A breve l’iberico contro il kazakoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:55 Il giudice di sedia Renaud Lichtenstein, francese, sarà il giudice di sedia dell'incontro. 15:52 Finisce ... oasport.it

Alcaraz sfida Bublik diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVELo spagnolo affronta il kazako ai quarti del torneo monegasco: in palio c'è la qualificazione in semifinale e la difesa del primato nel ranking Atp dall'assalto di Sinner. Tutti gli aggiornamenti in t ... corrieredellosport.it

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