LIVE Sinner-Machac 6-1 6-6 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | si va al tie-break

Al torneo di Montecarlo, lo scontro tra Sinner e Machac si è concluso con il primo set vinto dal primo, 6-1, mentre il secondo è giunto al punteggio di 6-6, portando così i giocatori a disputare un tie-break. La partita è trasmessa in diretta streaming, con aggiornamenti disponibili online. Contestualmente, si segnala anche l'inizio della sfida tra Berrettini e Vavassori, prevista intorno alle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.00) 2-3 In rete il diritto di Sinner dopo il rovescio profondissimo del ceco. Altro mini-break. 2-2 Larga la risposta di rovescio di Machac sul servizio in kick dell’italiano. Sinner si tocca la schiena e fa dei movimenti per sgranchirsi. Ennesima seconda per Sinner. 1-2 Largo il diritto incrociato di Machac. E’ il ceco comunque che sta prendendo costantemente l’iniziativa, mentre Sinner è più passivo. 0-2 Servizio e diritto lungolinea vincente del ceco. 0-1 Devastante rovescio lungolinea di Machac, che poi chiude con lo schiaffo al volo di diritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Machac 6-1, 6-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si va al tie-break LIVE Sinner-Zverev 6-3, 6-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si va al tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 3-3 Servizio esterno e schiaffo al... Leggi anche: LIVE Sinner-Michelsen 7-5, 6-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si va al tie-break RUTHLESS Jannik Sinner vs Frances Tiafoe | Miami 2026 Quarter-Final Highlights Temi più discussi: L'idolo Jordan, la storia e il soprannome 'Air Machete': chi è Tomas Machac; Sinner-Machac vale i quarti a Monte Carlo: quando e dove vederla; LIVE Sinner-Machac, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca l’accesso ai quarti di finale; Sinner-Machac, orario e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Montecarlo. LIVE Sinner-Machac 6-1, 6-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si va al tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.00) Altra seconda per Sinner. 2-5 Lungo il diritto di ... oasport.it Diretta Live Sinner-Machac Montecarlo ottavi di finale: Jannik completa la rimonta nel secondo setDiretta Live del match tra Sinner-Machac valevole per gli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it Sinner-Machac 6-1, 2-3: Jannik sotto di un break nel secondo set - facebook.com facebook Primo set dominato da Sinner! 1 game concesso a Machac e solo tre punti persi nei propri turni di servizio. 6-1 x.com