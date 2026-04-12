LIVE Sinner-Alcaraz 4-5 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’italiano spreca male una palla break

Al momento, nel match di Montecarlo, l’italiano ha perso una palla break sul punteggio di 4-5, mentre l’avversario ha celebrato con un’esultanza rumorosa dopo aver vinto un punto lungo il suo diritto. La partita tra i due tennisti prosegue con il punteggio molto equilibrato e momenti di tensione visibile sul campo. I due atleti si preparano a servire per il set in questa fase decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Lungo il diritto di Sinner, esultanza rumorosa di Alcaraz. A-40 Alcaraz non perdona e fa male con una palla corta imprendibile. 40-40 Gravissimo errore di Sinner. Aveva lo scambio in mano, ma spara malamente fuori un diritto incrociato. 40-A Doppio fallo di Alcaraz. 40-40 Risposta di rovescio profondissima di Sinner, largo il diritto del n.1 in uscita dal servizio. 40-30 Battuta esterna vincente di Alcaraz. 30-30 Risposta aggressiva di Sinner, che poi fa male con il diritto incrociato. 30-15 Sul nastro la risposta di rovescio dell’italiano. Let sulla prima. 15-15 Serve&volley di Alcaraz, risposta vincente di Sinner con il rovescio incrociato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 4-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’italiano spreca male una palla break LIVE Sinner-Zverev 6-3, 2-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’italiano spreca una palla breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 30-0 Diritto in contropiede vincente... LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-3, 2-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro cancella una palla breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATSUME (2° MATCH DALLE 12. Sinner-Alcaraz in Corea: cosa aspettarsi dall'esibizione e dal 2026 (con Guido Monaco)