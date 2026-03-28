LIVE Sinner-Zverev 6-3 2-3 ATP Miami 2026 in DIRETTA | l’italiano spreca una palla break

Al momento, nel torneo di Miami, l'incontro tra un giocatore italiano e un avversario tedesco è in corso con il primo set concluso 6-3 a favore dell'italiano. Nel secondo set, il tedesco si trova in vantaggio 3-2, mentre l'italiano ha appena sprecato una palla break. Contestualmente, si stanno disputando anche altri match di doppio, con alcune partite ancora in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-MERTENSZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 30-0 Diritto in contropiede vincente di Sinner in uscita dal servizio. Colpo strepitoso. Altra seconda. 15-0 Palla corta di Zverev, Sinner ci arriva bene con il rovescio, poi in rete il passante di rovescio lungolinea del n.3. Sinner parte con una seconda. 2-3 Battuta vincente al centro. Esulta Zverev. A-40 Scambio duro da fondo vinto da Zverev. Sinner si inginocchia sulla gambe per la fatica. 40-40 In rete il diritto in contropiede di Sinner, che aveva lo scambio in mano. Si rammarica. 30-40 Serve&volley di Zverev. Volée alta non ben giocata e passante di rovescio vincente di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-3, 2-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’italiano spreca una palla break Articoli correlati LIVE Sinner-Zverev 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’italiano annulla una palla breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 30-30 Diritto in contropiede di... LIVE Sinner-Zverev 5-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: piovono ace per l’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 5-3 Lungo il rovescio lungolinea di un... Tutti gli aggiornamenti su LIVE Sinner Zverev 6 3 2 3 ATP Miami... Temi più discussi: Jannik Sinner - Alexander Zverev al Miami Open 2026: quando gioca la semifinale, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; A mezzanotte sarà ancora Sinner-Zverev a Miami; LIVE Sinner-Zverev 1-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro risale subito da 0-30; Sinner-Zverev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Miami Open in tempo reale. Sinner-Zverev in diretta LIVE 6-3 al Miami Open 2026: Jannik vince il primo setSinner sfida Alexander Zverev nel match della semifinale di Miami Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Indian Wells ... fanpage.it ATP Miami LIVE: Sinner contro Zverev per inseguire il Sunshine DoubleTennis - ATP | Segui con noi il live da Miami della semifinale del Miami Open. Zverev cerca la rivincita contro Sinner due settimane dopo Indian Wells ... ubitennis.com Sinner-Zverev 1-1, il tedesco pareggia i conti nel primo set. In palio la finale del master 1000 di Miami - facebook.com facebook ATP Miami LIVE: Sinner contro Zverev per inseguire il Sunshine Double x.com