LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-3 2-2 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’azzurro cancella una palla break

Al torneo di Montecarlo, il match tra Sinner e Auger Aliassime è in corso con il punteggio di 6-3, 2-2. Durante il secondo set, l’azzurro ha annullato una palla break con una risposta efficace. La partita è seguita da vicino, mentre nel secondo incontro della giornata, Paolini affronta Sakatsume con il punteggio di 2-2. La diretta è disponibile online per aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATSUME (2° MATCH DALLE 12.00) 2-2 Altra palla corta vincente a togliere le castagne dal fuoco. A-40 Palla corta di Sinner in uscita dal servizio, in rete il recupero del canadese. 40-40 Battuta vincente al centro dell’italiano a 211 kmh. 40-A Lo scambio si allunga e Sinner spara un diritto incrociato in rete. Prima smarrita. 40-40 Altro brutto errore di Sinner. Largo il diritto lungolinea in uscita dal servizio. Come ieri, è calato nel secondo set. Seconda. 40-30 Sul nastro il diritto incrociato di Aliassime, che si sfoga con un brutale grido di rabbia. Seconda. 30-30 Largo il rovescio lungolinea dell’italiano dopo uno scambio intenso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-3, 2-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro cancella una palla break LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro è avanti di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATSUME (2° MATCH DALLE 12. LIVE Sinner-Auger Aliassime 5-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: arriva il break con un doppio falloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATSUME (2° MATCH DALLE 12. Temi più discussi: Live Félix Auger-Aliassime - Jannik Sinner - Montecarlo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 10/04/2026; Sinner si vedrà su TV8 già oggi a Montecarlo contro Auger-Aliassime? Cosa prevede la decisione di Sky; Dove vedere in tv e streaming Sinner oggi a Montecarlo: il quarto con Auger-Aliassime ai Masters 1000; Sinner-Auger Aliassime, orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di Montecarlo. Sinner-Auger Aliassime oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingNel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l'azzurro Jannik Sinner scende in campo ancora una volta in singolare, e lo fa nel match che mette in palio un ... oasport.it Diretta Live Sinner-Auger Aliassime Montecarlo quarti di finale: Jannik vince il primo setDiretta Live della partita tra Sinner e Auger-Aliassime valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it Jannik Sinner in campo contro il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo Atp 1000 di Montecarlo DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook Inizia il quarto di finale tra SINNER e Auger-Aliassime: il vincitore sfiderà Zverev! x.com