LIVE Perugia-Piacenza 2-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | umbri a un passo dalla finale 25-21

La partita tra Perugia e Piacenza si sta giocando in diretta e al momento i padroni di casa conducono con un punteggio di 2-0. La squadra umbra ha vinto il secondo set con un punteggio di 25-21, avvicinandosi alla finale della Superlega volley 2026. Durante l'incontro, sono stati segnati diversi punti con attacchi di Semeniuk e scambi di gioco serrati. I tifosi seguono con attenzione ogni punto, sperando in un risultato favorevole.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 La pipe di Semeniuk 4-3 La pipe di Semeniuk 3-3 La pipe di Gutierrez 3-2 Vincente Ben Tara da seconda linea 2-2 Errore al servizio Piacenza 1-2 Vincente Bovolenta da zona 2 1-1 Pallonetto di Semeniuk da zona 4 0-1 Vincente Gutierrez da zona 4 25-21 Lo chiude Solè con il primo tempo! Fallosa, imprecisa eppure in partita per tre quarti di gara Piacenza ma Perugia nei momenti decisivi ha qualcosa in più e ancora una volta non perdona 24-21 Pallonetto di Gutierrez da zona 4 24-20 Out Gutierrez da zona 4 23-20 Murooooooooooo Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 22-20 Mano out Plotnytskyi da zona 4...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Piacenza 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: umbri a un passo dalla finale, 25-21 LIVE Perugia-Piacenza 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri si aggiudicano un combattuto primo set, 25-23CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 La diagonale di Ben Tara da seconda linea. LIVE Perugia-Piacenza 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: rimonta incredibile degli umbri nel primo set, 27-25CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Errore al servizio Perugia 2-4 Vincente Bovolenta da seconda linea sulle mani del muro 2-3 Primo tempo...