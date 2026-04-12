LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA | si avvicina l’inizio della gara

Alle 14.42, la gara femminile di Parigi-Roubaix 2026 è iniziata a Denain, segnando il punto di partenza ufficiale della corsa. I ciclisti sono pronti a partire e il cronometro è stato avviato. La corsa si svolge lungo un percorso che si sviluppa su strade asfaltate e tratti di pavé, come previsto dal percorso ufficiale. Seguono aggiornamenti in tempo reale sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 Intanto la corsa è arrivata al km 0 di Denain, qua partirà ufficialmente la corsa. 14.39 Pesa l’assenza di Elisa Longo Borghini, che a pochi giorni dal via ha deciso di non partecipare alla corsa. Il motivo principale di questa rinuncia è probabilmente il problema alle vie respiratorie che non ha ancora consentito alla piemontese di recuperare pienamente. 14.36 Difficile trovare una vera favorita per oggi. Le candidate alla vittoria sono Lorena Wiebes, Pauline Ferrand-Prévot, Elisa Balsamo, Lotte Kopecky e Marianne Vos. 14.33 Il percorso misura 142.9 km e presenta 20 settori di pavé. Il primo verrà affrontato dopo 29 km dalla partenza ed è quello di Solesmes à Haussy (0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: si avvicina l’inizio della gara LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: gara imprevedibile, c’è BalsamoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Roubaix femminile 2026,... Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: iniziata la gara!