LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA | iniziata la gara!

La corsa Parigi-Roubaix 2026 è iniziata e si sta svolgendo in tempo reale. Al momento, i ciclisti stanno affrontando la gara, mentre il vento soffia a favore, il che potrebbe favorire un ritmo molto rapido. I partecipanti si stanno muovendo lungo il percorso, con aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando sul link dedicato. La competizione si sta sviluppando sotto condizioni di vento favorevole, che potrebbero influenzare la velocità della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.19 Vento a favore quindi potrebbe essere una gara velocissima. 11.16 Subito i primi attacchi, il gruppo però resta compatto. Ci sarà battaglia anche per la fuga. 11.14 PARTITA UFFICIALMENTE LA PARIGI-ROUBAIX 2026! 11.12 Per il momento non piove sulla corsa (temperature basse) e la speranza è che tutto rimanga così per una gara lineare. 11.09 Andiamo alla scoperta del percorso: Primi 95 chilometri completamente pianeggianti con il primo tratto in pavè in quel di Troisvilles a Inchye dopo il quale non ci sarà un attimo di tregua. Superati i 150 km via al primo momento chiave con Haveluy-Wallers e la Foresta di Arenberg che farà esplodere letteralmente la gara.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: iniziata la gara! LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: gara imprevedibile, c’è BalsamoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Roubaix femminile 2026,... Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: tutto pronto per il via