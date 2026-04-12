Benvenuti alla diretta della Parigi-Roubaix femminile 2026, una gara che si sta svolgendo oggi con partenza da Denain e arrivo a Roubaix. La competizione si presenta molto aperta, con diverse atlete in corsa per la vittoria. Tra le protagoniste c’è anche una ciclista che si è distinta nelle ultime fasi della corsa. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale su questa edizione della classica del nord.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Roubaix femminile 2026, con partenza da Denain e arrivo a Roubaix. E’ la sesta edizione della corsa. Il percorso misura 142.9 km e presenta 20 settori di pavé. Il primo verrà affrontato dopo 29 km dalla partenza ed è quello di Solesmes à Haussy (0.8 km, due stelle di difficoltà). I primi tratti impegnativi saranno quelli di Haveluv à Wallers (2.5 km) e Hornaing à Wandignies (3.7 km), entrambi di 4 stelle. Successivamente la corsa passerà su Warlaing à Brillon (2.4 km, tre stelle) e Tilloy à Sars-et Rosières (2.4 km, quattro stelle di difficoltà) e su altri acciottolati meno impegnativi, che anticipano la fase calda della gara.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: gara imprevedibile, c’è Balsamo

Leggi anche: LIVE Biathlon, Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia una gara imprevedibile

LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: tutti contro Pogacar! L’Italia spera in GannaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’attesissima Parigi-Roubaix 2026, mitica classica...