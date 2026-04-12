LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA | iniziano i tratti di pavé Kloser al comando

Alle 15.29 si è aperto il ventesimo tratto della Parigi-Roubaix femminile 2026, che si snoda tra Solesmes e Haussy. In questa fase della corsa, la ciclista al comando ha iniziato a percorrere i tratti di pavé, segnando un momento cruciale della competizione. La corsa prosegue con le atlete che affrontano le successive sezioni del percorso, mentre gli spettatori seguono aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29 Inizia il ventesimo tratto, quello di Solesmes à Haussy (0.8 km), per Klöser. 15.27 115 km al traguardo. 15.24 3 km al settore di Solesmes à Haussy (0.8 km, due stelle di difficoltà). 15.21 Irati Aranguren (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) è la più giovane in gruppo, con 18 anni e 125 giorni. 15.18 Rimane Klöser in testa, in gruppo sembra tornata la quiete. 15.15 10 km al primo tratto in pavé, quello di Solesmes à Haussy. 15.12 Nuovi attacchi in gruppo, ci provano in diverse. 15.11 Maria Rosa Klöser ha 45? di vantaggio sul gruppo. 15.08 Su cinque edizioni disputate sono altrettante le nazioni ad aver vinto la Parigi-Roubaix: Gran Bretagna, Italia, Canada, Belgio e Francia.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: iniziano i tratti di pavé, Kloser al comando Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: Kloser al comando, il gruppo controlla Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: iniziati i tratti di pavé!