LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA | iniziati i tratti di pavé!

Alle 12.59 sono stati segnalati i primi problemi meccanici durante la corsa Parigi-Roubaix 2026, con un intervento di assistenza per un ciclista del Movistar Team. La gara è in corso e i partecipanti stanno affrontando i tratti di pavé, che sono stati appena iniziati. I problemi tecnici stanno influenzando la gara e vengono aggiornate le condizioni dei corridori in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.59 Primi problemi meccanici, da segnalare quello del nostro Lorenzo Milesi (Movistar Team). 12.57 Attenzione perché si è già spezzato il gruppo. 12.55 Davanti troviamo la Ineos Grenadiers di Filippo Ganna. 12.52 INIZIA IL PAVÉ! 12.49 Sarà una lotta incredibile per approcciare davanti le pietre. 12.47 Tutto pronto, a breve inizia lo spettacolo: il gruppo si avvicina a velocità altissima al primo tratto di pavé, quello numero 30, da Troisvilles a Inchy, contrassegnato da tre stellette di difficoltà. 12.44 Pogacar ora ha risalito il plotone e si trova con la sua UAE Team Emirates – XRG nella parte sinistra della carreggiata.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: iniziati i tratti di pavé! Leggi anche: Parigi Roubaix 2026 oggi in tv: orari, percorso e favoriti. La mappa con i tratti di pavé Leggi anche: Parigi-Roubaix femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Ventuno tratti di pavé da affrontare