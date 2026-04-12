LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA | Kloser al comando il gruppo controlla

La corsa femminile Parigi-Roubaix 2026 è in corso, con la ciclista Kloser al comando e il gruppo che la segue a distanza ravvicinata. La gara si svolge lungo un percorso caratterizzato da tratti di pavé, con diverse nazioni che hanno vinto questa competizione nel corso delle cinque edizioni disputate finora. La corsa è visibile in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08 Su cinque edizioni disputate sono altrettante le nazioni ad aver vinto la Parigi-Roubaix: Gran Bretagna, Italia, Canada, Belgio e Francia. 15.05 Per le squadre delle favorite è perfetto avere una fuga composta da una sola ciclista, in quanto facile da gestire. Il distacco dalla tedesca continua, infatti, ad aumentare perchè il gruppo è tranquillo. 15.04 Klöser ha 20? di vantaggio sul plotone. 15.02 Attacco di Maria Rosa Klöser (CANYON SRAM zondacrypto). La tedesca ha guadagnato qualche metro sul gruppo. 15.00 Iniziano i primi attacchi nel plotone. 14.57 Gruppo tranquillo in questi primi km di gara.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: Kloser al comando, il gruppo controlla LIVE Giro delle Fiandre femminile 2026 in DIRETTA: fuga con 6 atlete al comando, ma il gruppo controllaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE DALLE 10. Leggi anche: LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: sei corridori al comando, il gruppo controlla