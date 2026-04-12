LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA | gruppo compatto si avvicina Mons-en-Pévèle

In questa edizione della Parigi-Roubaix femminile, il gruppo si trova compatto mentre si avvicina il settore di Mons-en-Pévèle. La corsa è in corso e i ciclisti stanno affrontando il quattordicesimo settore, con aggiornamenti in tempo reale che segnalano la loro posizione e l’andamento della gara. La competizione prosegue lungo il percorso, con le atlete impegnate nelle ultime fasi prima delle fasi decisive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 Gruppo compatto, inizia il quattordicesimo settore. 16.39 Continua il ritmo della Visma, che probabilmente vuole far la differenza nei prossimi settori in pavé, in avvicinamento a Mons-en-Pèvéle. 16.36 Terminato anche questo tratto di pavé. Nel settore precedente aveva forato Borghesi, che è ora vicina al ricongiungimento con il plotone. 16.33 Inizia il quidicesimo tratto di pavé, quello di Tilloy à Sars-et-Rosières. 16.31 In testa al gruppo c’è la Visma Lease a Bike di Vos e Ferrand-Prévot. 16.28 Finito il tratto di Warlaing à Brillon. 16.25 Ripresa Klöser, inizia il sedicesimo settore. 16.22 Termina il diciassettesimo settore, 5? di vantaggio per Klöser.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: gruppo compatto, si avvicina Mons-en-Pévèle Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: velocità altissima, gruppo compatto Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: si avvicina l’inizio della gara